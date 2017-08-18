Глава МИД Японии планирует в ноябре посетить Россию

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно готовится посетить Россию в ноябре, пишет издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в японском и российском правительствах.

Сообщается, что Коно планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и с российским первым вице-премьером Игорем Шуваловым. В зависимости от парламентского расписания визит Коно может отложен до декабря.

Японский министр также может сопровождать премьер-министра Синдзо Абэ во время его поездки во Владивосток в начале сентября.

Ранее Коно заявлял о намерении налаживать конструктивный диалог между Токио и Москвой. Он рассказал, что его дед участвовал в переговорах по мирному договору между Японией и СССР, а отец — в развитии японо-советских, а затем японо-российских отношений.