Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Барселоне

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в ночь на пятницу погасит свои огни в память о жертвах теракта в Барселоне, сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

"Париж погасит Эйфелеву башню с 00.45 (01.45 мск) сегодня ночью в память о жертвах теракта в Барселоне", — написала градоначальник в своем микроблоге в Twitter.