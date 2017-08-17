США уничтожили семерых боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США уничтожили в Сомали семерых боевиков группировки "Аш-Шабаб", сообщает Африканское командование ВС США (AFRICOM).

"В течение 16-17 августа Минобороны (США) провело серию из трех точечных авиаударов против боевиков "Аш-Шабаб", убив семерых. Операция была проведена в координации с силами Сомали в районе города Джилиб в 320 километрах к юго-западу от столицы страны Могадишо", — говорится в сообщении.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида*" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о более интенсивной кампании против "Аш-Шабаб".

*Террористическая организация, запрещенная в России