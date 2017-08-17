Вашингтон наказывает сам себя: чем закончится торговая война США с Китаем

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Экономическая война Соединенных Штатов с Китаем уже идет, заявил главный стратегический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Президент Трамп дал распоряжение торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести "расследование" предполагаемых краж американских технологий и интеллектуальной собственности Китаем. Трамп также намерен получить подтверждение сведений, что КНР допускает некие американские компании вести бизнес в стране в обмен на интересующую Пекин "информацию технологического характера".

По итогам "расследования" Вашингтон собирается обратиться во Всемирную торговую организацию, чтобы добиться наказания Китая. Но даже не дожидаясь решения ВТО Соединенные Штаты могут в одностороннем порядке установить барьеры на пути товарообмена между США и КНР — первым делом поднять тарифы на импорт товаров из КНР. Такое право им дает статья 301 Торгового акта 1974 года, и Трамп не скрывает, что основная его цель — получить возможность применения этой статьи.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп во время подписания меморандума об изучении хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая © AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп во время подписания меморандума об изучении хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая

Пекин уже заявил, что готов решительно ответить США на возможное ужесточение правил в сфере двусторонней торговли. Минторг Китая пригрозил, что не будет "сидеть сложа руки", а официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредила, что действия Вашингтона приведут к торговой войне, в которой "обе стороны окажутся проигравшими".

Белый Дом "стреляет" в американский бизнес

Торговый дефицит между США и Китаем в 2016 году составил 347 миллиардов долларов, и Трамп неоднократно возмущался тем, что поток китайских товаров в Америку на порядок превосходит поток встречный. Поэтому введение Вашингтоном искусственных ограничений на китайский импорт может оказаться болезненным для Поднебесной, но в большей степени он будет чувствителен для самих Соединенных Штатов, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Вводить торговые ограничения на товарный обмен с Китаем было актуально для США значительно раньше, когда КНР только начинала свой экономический рост. Сегодня же китайская экономика настолько тесно интегрирована в мировую и, в том числе, в американскую, что причинить ей ущерб, не причиняя его американскому бизнесу и потребителю, просто не получится", — говорит аналитик.

Повышая пошлины на ввоз китайских товаров, Белый дом накажет не столько китайских производителей, сколько свои же американские компании, давно разместившие производства в странах Юго-Восточной Азии, и прежде всего в КНР. Хрестоматийный пример — Apple Inc., которая собирает свои айфоны и айпады в Китае, а потом везет их продавать в США. Пострадают американские переработчики китайских промежуточных товаров, а также розничные сети, торгующие дешевыми китайскими товарами, — бытовой электроникой, мебелью, одеждой.

© AP Photo / Eric Risberg Судно с контейнерами в Сан-Франциско, США © AP Photo / Eric Risberg Судно с контейнерами в Сан-Франциско, США

В то же время "тяжелые" отрасли экономики КНР ощутимого ущерба не понесут. К примеру, продажи китайской стали в США не составляют и 3% от общего объема экспорта товаров в эту страну.

Но куда серьезнее Соединенные Штаты могут пострадать от ответных мер, на которые способно решиться китайское руководство. Если Пекин пойдет на симметричные шаги и ограничит ввоз товаров из США, то американские производители столкнутся с трудностями поставок в Китай сельхозпродукции, самолетов, транспортного оборудования и многого другого. Причем найти новых поставщиков Китаю будет значительно проще и дешевле, чем Соединенным Штатам новых потребителей.

"В результате торговой войны американский бизнес рискует потерять китайский рынок сбыта — один из самых емких и динамично развивающихся в мире. Мало того, что население КНР втрое больше населения Америки, в отличие от перенасыщенного американского рынка, китайский потребительский рынок непрерывно растет, и его покупательная способность постоянно увеличивается. Вот почему в торговой войне США с КНР выиграть не может никто, а проиграть могут обе воюющие стороны", — говорит Дитрий Абзалов.

Он напоминает также о том, что в Китай консолидировал у себя американские облигации на астрономическую сумму, превысившую триллион долларов. И если в ходе развязанной торговой войны КНР начнет их массированную продажу, то это в кратчайший срок способно будет подорвать всю финансовую систему США.

А при чем тут КНДР?

Попытки предпринять экономическое давление на Китай в Белом доме связывают с якобы его "пассивностью" в решении северокорейской проблемы. Трамп дал понять, что смягчит свою позицию, если КНР убедит Пхеньян отказаться от разработки своего ядерного оружия и реализации собственной ракетной программы. Однако в тот же день, когда президент США подписал свой указ, Пекин объявил, что вводит запрет на импорт природного угля, железной руды, морепродуктов и других товаров из КНДР — все в соответствии с международными санкциями, цель которых — сократить экспортные доходы Северной Кореи на миллиард долларов в год.

Проблема КНДР в данном случае — лишь повод, убежден Дмитрий Абзалов, который напоминает, что еще в период своей предвыборной кампании Дональд Трамп постоянно резко критиковал Китай, называя его "валютным манипулятором". Потом состоялись телефонные переговоры и личные встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, и воинственная риторика американского президента в адрес КНР поутихла. Теперь он вновь вернулся к ней.

Возобновление "наездов" на Китай связано прежде всего со сложной внутриполитической ситуацией в США, в которой сейчас оказался сам Трамп, считает аналитик. С одной стороны, подошло время составления очередного государственного бюджета, а с другой — те инвестиционные ожидания, которые связывали с приходом Трампа, начинают иссякать.

"Обещанные им преференции для отечественной американской экономики, создание новых рабочих мест, преимуществ американских товарам — все это тормозится и буксует, как буксует его попытка отмены реформы здравоохранения Obamacare. Против планов Трампа заменить ее другой системой в конгрессе восстали даже те республиканцы, которые прежде яростно боролись против этой реформы, например сенатор Джон Маккейн. В этой ситуации Трампу необходимо продемонстрировать решимость в совершении каких-либо шагов, направленных на создание конкурентных преимуществ для американской продукции на внутреннем рынке. Вот он и затеял торговую войну с Китаем, надеясь, что на сей раз получит поддержку конгрессменов", — говорит Дмитрий Абзалов.

По большому же счету, речь идет о борьбе за роль мирового экономического гегемона, считает аналитик. Это же подтвердил и стратегический советник Трампа Стивен Бэннон.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они", — сказал он журналисту American Prospect. И добавил: "Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться".