Вашингтон наказывает сам себя: чем закончится торговая война США с Китаем

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Экономическая война Соединенных Штатов с Китаем уже идет, заявил главный стратегический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Президент Трамп дал распоряжение торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести "расследование" предполагаемых краж американских технологий и интеллектуальной собственности Китаем. Трамп также намерен получить подтверждение сведений, что КНР допускает некие американские компании вести бизнес в стране в обмен на интересующую Пекин "информацию технологического характера".
По итогам "расследования" Вашингтон собирается обратиться во Всемирную торговую организацию, чтобы добиться наказания Китая. Но даже не дожидаясь решения ВТО Соединенные Штаты могут в одностороннем порядке установить барьеры на пути товарообмена между США и КНР — первым делом поднять тарифы на импорт товаров из КНР. Такое право им дает статья 301 Торгового акта 1974 года, и Трамп не скрывает, что основная его цель — получить возможность применения этой статьи.
Пекин уже заявил, что готов решительно ответить США на возможное ужесточение правил в сфере двусторонней торговли. Минторг Китая пригрозил, что не будет "сидеть сложа руки", а официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредила, что действия Вашингтона приведут к торговой войне, в которой "обе стороны окажутся проигравшими".
Белый Дом "стреляет" в американский бизнес
Торговый дефицит между США и Китаем в 2016 году составил 347 миллиардов долларов, и Трамп неоднократно возмущался тем, что поток китайских товаров в Америку на порядок превосходит поток встречный. Поэтому введение Вашингтоном искусственных ограничений на китайский импорт может оказаться болезненным для Поднебесной, но в большей степени он будет чувствителен для самих Соединенных Штатов, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
"Вводить торговые ограничения на товарный обмен с Китаем было актуально для США значительно раньше, когда КНР только начинала свой экономический рост. Сегодня же китайская экономика настолько тесно интегрирована в мировую и, в том числе, в американскую, что причинить ей ущерб, не причиняя его американскому бизнесу и потребителю, просто не получится", — говорит аналитик.
Повышая пошлины на ввоз китайских товаров, Белый дом накажет не столько китайских производителей, сколько свои же американские компании, давно разместившие производства в странах Юго-Восточной Азии, и прежде всего в КНР. Хрестоматийный пример — Apple Inc., которая собирает свои айфоны и айпады в Китае, а потом везет их продавать в США. Пострадают американские переработчики китайских промежуточных товаров, а также розничные сети, торгующие дешевыми китайскими товарами, — бытовой электроникой, мебелью, одеждой.
В то же время "тяжелые" отрасли экономики КНР ощутимого ущерба не понесут. К примеру, продажи китайской стали в США не составляют и 3% от общего объема экспорта товаров в эту страну.
Но куда серьезнее Соединенные Штаты могут пострадать от ответных мер, на которые способно решиться китайское руководство. Если Пекин пойдет на симметричные шаги и ограничит ввоз товаров из США, то американские производители столкнутся с трудностями поставок в Китай сельхозпродукции, самолетов, транспортного оборудования и многого другого. Причем найти новых поставщиков Китаю будет значительно проще и дешевле, чем Соединенным Штатам новых потребителей.
"В результате торговой войны американский бизнес рискует потерять китайский рынок сбыта — один из самых емких и динамично развивающихся в мире. Мало того, что население КНР втрое больше населения Америки, в отличие от перенасыщенного американского рынка, китайский потребительский рынок непрерывно растет, и его покупательная способность постоянно увеличивается. Вот почему в торговой войне США с КНР выиграть не может никто, а проиграть могут обе воюющие стороны", — говорит Дитрий Абзалов.
Он напоминает также о том, что в Китай консолидировал у себя американские облигации на астрономическую сумму, превысившую триллион долларов. И если в ходе развязанной торговой войны КНР начнет их массированную продажу, то это в кратчайший срок способно будет подорвать всю финансовую систему США.
А при чем тут КНДР?
Попытки предпринять экономическое давление на Китай в Белом доме связывают с якобы его "пассивностью" в решении северокорейской проблемы. Трамп дал понять, что смягчит свою позицию, если КНР убедит Пхеньян отказаться от разработки своего ядерного оружия и реализации собственной ракетной программы. Однако в тот же день, когда президент США подписал свой указ, Пекин объявил, что вводит запрет на импорт природного угля, железной руды, морепродуктов и других товаров из КНДР — все в соответствии с международными санкциями, цель которых — сократить экспортные доходы Северной Кореи на миллиард долларов в год.
Проблема КНДР в данном случае — лишь повод, убежден Дмитрий Абзалов, который напоминает, что еще в период своей предвыборной кампании Дональд Трамп постоянно резко критиковал Китай, называя его "валютным манипулятором". Потом состоялись телефонные переговоры и личные встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, и воинственная риторика американского президента в адрес КНР поутихла. Теперь он вновь вернулся к ней.
Возобновление "наездов" на Китай связано прежде всего со сложной внутриполитической ситуацией в США, в которой сейчас оказался сам Трамп, считает аналитик. С одной стороны, подошло время составления очередного государственного бюджета, а с другой — те инвестиционные ожидания, которые связывали с приходом Трампа, начинают иссякать.
"Обещанные им преференции для отечественной американской экономики, создание новых рабочих мест, преимуществ американских товарам — все это тормозится и буксует, как буксует его попытка отмены реформы здравоохранения Obamacare. Против планов Трампа заменить ее другой системой в конгрессе восстали даже те республиканцы, которые прежде яростно боролись против этой реформы, например сенатор Джон Маккейн. В этой ситуации Трампу необходимо продемонстрировать решимость в совершении каких-либо шагов, направленных на создание конкурентных преимуществ для американской продукции на внутреннем рынке. Вот он и затеял торговую войну с Китаем, надеясь, что на сей раз получит поддержку конгрессменов", — говорит Дмитрий Абзалов.
По большому же счету, речь идет о борьбе за роль мирового экономического гегемона, считает аналитик. Это же подтвердил и стратегический советник Трампа Стивен Бэннон.
"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они", — сказал он журналисту American Prospect. И добавил: "Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться".