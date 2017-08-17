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В мире

Особо сложное дело. Государственный адвокат отказался защищать Януковича

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (113)
12:5317.08.2017
(обновлено: 12:59 17.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-ДонуБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Государственный адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался защищать политика из-за особой сложности уголовного дела.

Судьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Юрист пояснил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников. При этом закон исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников.

"Считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите", — заявил он.

Несмотря на то, что прокуроры были за то, что бы Мешечек продолжил защищать экс-президента, судьи после совещания удовлетворили заявление адвоката. Центр бесплатной правовой помощи получил задание найти экс-главе государства нового защитника.

Кто такой Виталий Мешечек

Мешечек был назначен государственным защитником Януковича в начале прошлого месяца, после того как защита экс-президента заявила о выходе из судебного процесса из-за его нелегитимности. На ознакомление с делом суд дал новому адвокату неделю.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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После назначения защитником Януковича Мешечек заявил украинским СМИ, что будет вести дело "в четком соответствии с нормами законодательства, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности". В то же время он признался, что не имеет возможности связаться с подзащитным, но "будет пытаться".

Мешечек пояснил, что хотел выйти на связь с экс-президентом через бывшего адвоката Виталия Сердюка, однако ему это не удалось, поскольку бывшая защита считает его участие в судебном процессе незаконным.

В чем обвиняют Януковича

После государственного переворота на Украине в отношении бывшего президента было заведено несколько уголовных дел. Первое – о государственной измене – генпрокуратура уже передала в суд, остальные находятся на стадии расследования.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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По версии следствия, Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска". Несмотря на то, что эту информацию опровергал не только сам обвиняемый, так и российские власти, обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания – пожизненное заключение.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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