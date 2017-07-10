Защитником Януковича по делу о госизмене назначили украинского госадвоката

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Региональный Центр по предоставлению вторичной правовой помощи в Киеве назначил Виталия Мешечека государственным адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба центра.

Оболонский районный суд Киева 6 июля удовлетворил ходатайство обвинения и принял решение о предоставлении обвиняемому в госизмене Януковичу государственного адвоката из Центра предоставления вторичной правовой помощи. Оно было принято в связи с решением Януковича отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказа участвовать в нем. Следующее заседание суда по этому делу состоится 12 июля.

"Региональным центром по поручению от 7 июля… для осуществления защиты Януковича В.Ф. назначен адвокат Мешечек Виталий Владимирович", — говорится в сообщении.

В центре отметили, что при назначении адвоката учитывались его специализация, текущий уровень нагрузки и сложность производства. Согласно доверенности, адвокат должен прибыть для участия в судебном заседании 12 июля в 10.00 (совпадает с мск).