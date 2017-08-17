В центре Киева мужчина угрожает выпрыгнуть из окна гостиницы

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщили РИА новости в четверг в пресс-службе полиции столицы Украины.

"Человек угрожает прыгнуть. На месте работают все службы, в том числе Госслужба по ЧС и полиция и медики", — сказали в пресс-службе.

Как передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на очевидцев, мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.