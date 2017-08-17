Армения поблагодарила Россию за помощь в тушении пожара в заповеднике

ЕРЕВАН, 17 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поблагодарил российских партнеров, в частности своего коллегу Дмитрия Медведева, за помощь в тушении старейшего армянского заповедника – Хосровского леса.

"Выражаю признательность нашим российским партнерам, в частности руководителю правительства РФ за предоставление специальной техники. Благодарен за работу, проведенную российскими пилотами и спасателями", — написал премьер на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, ни одна страна не застрахована от чрезвычайных ситуаций и бывают случаи, когда даже самые мощные государства неспособны бороться против стихийных бедствий лишь собственными силами. "Естественно, это не означает, что у нас нет проблем и мы не сделаем соответствующих выводов. Ситуация будет детально изучена и сделано все возможное для исключения подобных катастроф", — отметил Карапетян.

Он также поблагодарил армянских спасателей, МЧС и Минохраныприроды, военнослужащих ВС, сотрудников полиции, работников лесного хозяйства, а также граждан, добровольно участвовавших в работах по пожаротушению.

В среду в МЧС Армении заявили, что армянским и российским спасателям удалось погасить основные очаги пожара в Хосровском лесу. Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. По данным МЧС РФ, Ил-76 локализовал сильные очаги пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Армении, сбросив за два дня 450 тонн воды.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.