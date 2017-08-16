Российский Ил-76 совершил восьмой вылет для тушения пожара в Армении

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российский противопожарный самолет Ил-76 совершил в среду восьмой за два дня вылет для тушения пожара в старейшем армянском заповеднике – Хосровском лесу, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Шестнадцатого августа в 08.33 (07.33 мск) был совершен седьмой, а в 13.53 (12.53 мск) — восьмой вылеты", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас пожар тушат 76 спасателей, 48 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении и 55 работников лесного хозяйства.

В среду в МЧС Армении сообщили, что спасателям удалось в основном изолировать и потушить огонь в Хосровском лесу, где огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В частности, изолирован и потушен огонь периметром 13,5 из 16 километров. В данный момент ведутся работы по тушению оставшегося периметра в 2,5 километра.

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. По данным МЧС РФ, Ил-76 за первый день работы локализовал сильные очаги пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Армении, сбросив за шесть вылетов более 250 тонн воды.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.