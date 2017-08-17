Британия намерена быстро подготовить резолюцию по преступлениям ИГ* в Ираке

ООН, 17 авг — РИА Новости. Великобритания рассчитывает на быструю подготовку проекта резолюции по преступлениям "Исламского государства"* в Ираке, сообщил заместитель постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Джонатан Аллен.
По словам Аллена, решение правительства Ирака обратиться в СБ "ясно показывает желание добиться ответственности". "Мы будем работать с ними (правительством Ирака — ред.) и с нашими партнерами в Совете Безопасности, чтобы подготовить резолюцию и достичь этого, не оставить ДАИШ* (арабский акроним ИГ* — ред.) возможности скрыться", — отметил дипломат. Отвечая на вопрос о возможных сроках голосования, Аллен выразил надежду, что это случится "как можно быстрее".
Борец за права езидов и общественный деятель Надия Мурад еще в декабре прошлого года призвала к учреждению независимой комиссии по расследованию преступлений террористов "Исламского государства" против граждан Ирака и против курдской этноконфессиональной группы, в частности. Также адвокат и правозащитница Амаль Клуни ранее призвала премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади направить соответствующее письмо, чтобы СБ ООН мог учредить процедуру расследования.
* Террористическая организация, запрещена в России.