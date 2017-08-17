Британия намерена быстро подготовить резолюцию по преступлениям ИГ* в Ираке

ООН, 17 авг — РИА Новости. Великобритания рассчитывает на быструю подготовку проекта резолюции по преступлениям "Исламского государства"* в Ираке, сообщил заместитель постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Джонатан Аллен.

Ранее власти Ирака официально обратились к Совету Безопасности ООН за помощью в сборе свидетельств для преследования террористов ИГ за совершенные в стране преступления. Ирак совместно с Великобританией (постоянный член СБ) работают над проектом резолюции.

По словам Аллена, решение правительства Ирака обратиться в СБ "ясно показывает желание добиться ответственности". "Мы будем работать с ними (правительством Ирака — ред.) и с нашими партнерами в Совете Безопасности, чтобы подготовить резолюцию и достичь этого, не оставить ДАИШ* (арабский акроним ИГ* — ред.) возможности скрыться", — отметил дипломат. Отвечая на вопрос о возможных сроках голосования, Аллен выразил надежду, что это случится "как можно быстрее".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря об инициативе правительства Ирака, отметил, что "конечно, мы поддержим это". "Но нам надо увидеть резолюцию", — подчеркнул он.

Борец за права езидов и общественный деятель Надия Мурад еще в декабре прошлого года призвала к учреждению независимой комиссии по расследованию преступлений террористов "Исламского государства" против граждан Ирака и против курдской этноконфессиональной группы, в частности. Также адвокат и правозащитница Амаль Клуни ранее призвала премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади направить соответствующее письмо, чтобы СБ ООН мог учредить процедуру расследования.

* Террористическая организация, запрещена в России.