МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ведущие соцсети, такие как Facebook, Twitter и Instagram, заблокировали аккаунты американского ультраправого сайта Daily Stormer после столкновений в Шарлотсвилле между правыми и левыми радикалами в минувшие выходные, передает агентство Рейтер.

В заявлении Twitter говорится, что угрозы, оскорбления и поведение, разжигающее ненависть, запрещены правилами пользования соцсетью. Компания "примет все меры в отношении аккаунтов, нарушающих эту политику", приводит выдержку из заявления агентство.

Кроме того, в последние несколько дней ряд страниц, относящихся к Daily Stormer, были заблокированы в Facebook и Instagram, отмечает агентство.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между правыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Президент США Дональд Трамп попал под огонь критики за то, что сначала не назвал поименно ультраправые группировки, которые он осуждает, а затем сказал, что и ультраправые, и ультралевые виноваты в насилии в Шарлоттсвилле.