Водителю, въехавшему в пиццерию под Парижем, предъявили обвинения

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Франции предъявили обвинения мужчине, который в понедельник вечером въехал в здание пиццерии в пригороде Парижа, в результате чего погиб ребенок, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора города Мо.

По данным прокурора Доминик Лоран, ему предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, попытке убийства, причинении ущерба и управлении автомобилем под действием наркотических веществ. Мужчина помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что по результатам психиатрической экспертизы водитель признан вменяемым и может нести уголовную ответственность за свой поступок.

Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сет-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. В результате инцидента погибла девочка. По последним данным, 13 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения. Водитель машины задержан. Незадолго до произошедшего он предпринимал попытки самоубийства.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Мо в пригороде Парижа не рассматривает версию теракта в данном инциденте. В прокуратуре заявили, что произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".