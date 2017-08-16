В Афганистане во время операции против ИГ* погиб американский военный

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО.

"Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.

* Запрещенная в России террористическая организация