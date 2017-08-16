Тиллерсон заявил о недопустимости произошедших в Шарлоттсвилле столкновений

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду заявил, что в США не должно быть места таким событиям, какие имели место в минувшую субботу в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния.

"Таким событиям просто нет места в нашем обществе", — сказал он, выступая в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым вызвавшую критику свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.