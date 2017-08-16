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В мире

Меркель на Youtube, Габриэль в BuzzFeed: борьба за голоса 14-летних немцев

23:2116.08.2017
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© AFP 2017 / dpa/Kay NienfeldМинистр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и канцлер Ангела Меркель. Архивное фотоМинистр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и канцлер Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2017 / dpa/Kay Nienfeld

БЕРЛИН, 16 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках предвыборной кампании в Германии впервые дала интервью в прямом эфире канала Youtube. Четыре популярных видеоблогера в среду в течение часа опрашивали главу немецкого правительства на различные темы, начиная от банкротства второй по величине немецкой авиакомпании Air Berlin и ситуации вокруг КНДР до вопросов об образовании и "дизельном скандале".

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В 2015 году Меркель дала интервью немецкому видеоблогеру и звезде YouTube LeFloid, но эта беседа была опубликована в записи. Обращение к онлайн-площадке имело свои причины: по статистике, более 70% молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет ежедневно используют Youtube. Общая аудитория четырех блогерских видеоканалов MrWissen2Go, ItsColeslaw, Алекси Бекси (Alexi Bexi) и Иштар Исик (Ischtar Isik), которые участвовали в интервью канцлера, составляет почти три миллиона подписчиков. Предвыборная кампания в Германии находится на пике, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. В этой связи Меркель сочла разговор с блогерами полезным.

Сильнейший (по рейтингам) представитель конкурирующей с партией Меркель на выборах, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-канцлер и глава МИД Зигмар Габриэль в среду же дал интервью немецкоязычной новостной онлайн-платформе BuzzFeed. Он стал первым политиком "первой десятки" в Германии, согласившимся на разговор с порталом, основанным в США и удачно совмещающим новости и развлечения. Интервью с Габриэлем длилось, в среднем, два раза короче, чем беседа с Меркель, в результате вице-канцлер сконцентрировался на американском президенте Трампе, правых радикалах и электромобилях.

Темы канцлера

Интервью Меркель началось с вопроса о социальной справедливости и преодоления разрыва между богатыми и бедными в обществе. Госпожа канцлер, которая была одета в синий пиджак и темные брюки, сидела в кресле со скрещенными руками и ногами, ее лицо было очень напряжено. Но во время ответа она как будто расслабилась. По крайней мере, знаменитый "канцлерский замок" из пальцев рук был разорван, Меркель даже начала жестикулировать. Она сообщила юной блогерше, что безработица в Германии уменьшилась вдвое с 2006 года, а МРОТ, наоборот, вырос.

Канцлер Германии Ангела Меркель и основной кандидат ХДС Армин Лашет после объявления результатов голосования на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. 15 мая 2017 года
© AP Photo / Michael Sohn
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Отвечая на вопрос о доступности образования, Меркель сказала, что видит это своей центральной темой. По мнению канцлера, самые главные знания, которые должна дать школа, это умение "читать, писать, считать, но, возможно, еще и программировать". На вопрос о разнице в оплате труда Меркель сказала, что "работа с людьми чаще оплачивается хуже, чем работа с машинами", но правительству удалось сделать "некоторые шаги для улучшения ситуации", в частности, убрать бюрократические препоны, обязывающие медперсонал, который осуществляет уход за людьми, заполнять лишние бумаги, а также сформировать тарифную сетку.

Во время ответа по поводу существования в Германии разных систем школьного образования в землях Меркель позволила себе впервые улыбнуться: "Я поговорю об этом с новым премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии", — сказала канцлер с улыбкой. Радость Меркель была объяснима – в результате выборов 14 мая в Северном Рейне-Вестфалии произошла смена власти: социал-демократы, которые лидировали там на протяжении почти 50 лет (с шестилетним перерывом), потерпели поражение, в кресло премьера сел глава регионального списка Христианско-демократического союза (который на федеральном уровне возглавляет Меркель) Армин Лашет.

"От автоиндустрии в Германии зависят сотни тысяч рабочих мест, поэтому мы должны назвать совершенные ошибки по именам, если уж промышленность этого не делает", — сказала Меркель, отвечая на вопрос о "дизельном скандале" — нелегальном оборудовании немецких автомобилей с дизельными двигателями устройствами, занижающими показатели вредных выбросов. Канцлер добавила, сказав трижды слово "нет", что не собирается отказываться от планов по развитию электромобилей.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Четвертого сентября она собирается пригласить представителей властей тех немецких регионов, где "показатели загрязнения воздуха особенно высоки", чтобы обсудить с ними меры для улучшения состояния окружающей среды, в том числе развития электротранспорта, сказала Меркель. Она также сообщила, что сама не может пересесть на электромобиль, так как "пользуется бронированными машинами, и таких предложений там просто нет", но упомянула, что пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, например, ездит на электромобиле.

Вопрос о том, какой девиз она написала бы на своей майке, вызвал у Меркель секундное замешательство, потом она сказала, что хотела бы изобразить там морскую волну.

Темы вице-канцлера

В ярких интерьерах шоу-программы BuzzFeed Габриэль в традиционном темном костюме и бордовом галстуке выглядел слегка растерянным, но постоянно улыбался. Сначала ему выдали желтые таблички, которыми он пытался обмахиваться, но оказалось, что это первое задание – вице-канцлеру предстояло выбирать. И не при помощи избирательного бюллетеня – на табличках были написаны слова, которые необходимо было показать в веб-камеру при ответе. Из краткого опроса выяснилось, что собак Габриэль предпочитает кошкам, шоколадную пасту Нутелла – в бутербродах со сливочным маслом, а американскую певицу Бейонсе – американской певице Рианне, но для этого вопроса он бы хотел иметь табличку с Rolling Stones.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает на пресс-конференции в Берлине после арестов правозащитников в Турции. 20 июля 2017
© AFP 2017 / DPA/ Kay Nietfeld
Открыл Америку. Зигмар Габриэль не увидел в США главного

Вопрос, кого бы он выбрал в качестве спутника при поездке на Багамы между Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом, вызвал у министра громкий стон. "Уж лучше тогда с Ангелой Меркель", — сказал Габриэль. Он не смог ответить на вопрос о героях сериала "Карточный домик", посвященного американским политикам, зато "имел возможность заниматься этим в реальности", пошутил министр.

Также выяснилось, что Габриэль готовит рабочий костюм с вечера, любит бриться и носить галстуки, что, в общем, не противоречило и первому впечатлению. Он признался, что с момента ухода с поста главы Социал-демократической партии (в начале года Габриэль передал эти полномочия бывшему главе Европарламента Мартину Шульцу) он впервые за долгое время имеет возможность проводить время по выходным с семьей.

Габриэль, год назад вызвавший скандал, показав средний палец стороннику ультра-правых, также прокомментировал столкновения правых радикалов и их противников в Шарлоттсвилле. Реакцию президента США Дональда Трампа на столкновения Габриэль назвал "скандальной". При этом вице-канцлер назвал советника Трампа по стратегическим вопросам Стивена Бреннона "настоящим расистом".

"У него в окружении есть настоящий расист, этот Бэннон, это его советник. И это причина, по которой он так реагирует", — сказал Габриэль. Он добавил, что, имея дело с расистами, нельзя позволить себе быть мягким и спокойно повторил на веб-камеру свой скандальный жест со средним пальцем.

Комментируя тему экологии, он сказал, что существующие электросети не готовы к большому числу электромобилей.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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"Если мы справимся в ближайшие годы с задачей выпустить миллионы электромобилей, мы должны знать, что с существующими сегодня электросетями ничего не получится", — сказал министр, отвечая на вопрос об автоиндустрии. Он заявил, что "нам не удастся так быстро избавиться от дизельных двигателей, как мы на это надеемся", при этом "новые дизельные двигатели гораздо лучше старых". По словам Габриэля, у него нет личной машины, а его супруга ездит на бензиновой Ауди.

Отвечая на вопрос, какая политическая тема в Германии сейчас стоит наиболее остро, Габриэль сказал, что это влияние американского президента на ведущие партии в ФРГ.

"Самая важная тема, которую мы сегодня имеем, это то, что Христианско-демократический союз и Свободная демпартия (немецкие либералы) поддаются военной логике Трампа", — сказал он.

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