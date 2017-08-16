Опрос показал, в каких странах Россию считают главной угрозой

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Большинство респондентов в мире считают, что Россия не является главной угрозой для их стран, свидетельствуют данные исследования, проведенного Pew Research Center.

Опросы проводились в 37 странах с февраля по апрель 2017 года. В разных государствах методы проведения отличались друг от друга. В частности, респондентов в возрасте от 18 лет опрашивали по телефону или лично, количество отвечавших варьируется от 987 до 1505, а погрешность составляла от 3% до 4,44%.

Более половины респондентов считают Россию главной угрозой только в Польше (65%) и Турции (54%). В Иордании так думает чуть меньше — 49%. В США и Испании этот показатель равен 47%, во Франции — 45, в Нидерландах — 44, а в Великобритании — 43.

Меньше всего угрозу для своих стран в России видят жители Вьетнама (11%), Сенегала (16%), Индии (17%), а также Венесуэлы, Колумбии и Перу (по 19%).