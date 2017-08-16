Путину в мире доверяют больше, чем Трампу, показал опрос

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент России Владимир Путин пользуется в мире более высоким доверием, чем его американский коллега Дональд Трамп, свидетельствуют опубликованные исследовательским центром Пью в среду сравнительные данные недавних опросов.

Согласно этой информации, респонденты в 22 странах считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". В 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.

Наиболее значительное преимущество у Путина в Греции и Ливане, где он опережает Трампа по уровню доверия на 31%. Во Вьетнаме разница составляет 21%, причем в этой стране оба президента пользуются достаточно серьезной поддержкой: российскому лидеру доверяют 79% опрошенных, американскому — 58%.

Примечательно, что Путин популярнее Трампа в целом ряде государств, которые традиционно считаются союзниками США. Так, в Германии Путину в международных отношениях доверяют 25% респондентов, а Трампу — только 11%. В Южной Корее эти показатели составляют 27% и 17%, во Франции — 18% и 14%, в Японии — 28% и 24%, в Италии — 26% и 25%. Меньше всего обоим политикам доверяют в Испании, но и там у Путина есть преимущество – 5% против 7%.

В ряде других государств-союзников США у Трампа лишь незначительное преимущество: в Австралии 29% против 27%, в Канаде и Великобритании – по 22% и 19%. Больше всего, согласно исследованиям, американский президент опережает российского в Израиле (на 28%) и в Нигерии — на 19%.