Трамп одобрил "мудрое и обоснованное" решение Ким Чен Ына

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о решении северокорейского лидера Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в сторону тихоокеанского острова Гуам, где расположены несколько американских военных объектов. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Ким Чен Ын принял обоснованное и очень мудрое решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!" — написал хозяин Белого дома.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

"Глупое поведение янки"

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекторской поездки в места дислокации стратегических войск решил приостановить подготовку запуска баллистических ракет в направлении острова ГУАМ.

"Он сказал, что американские империалисты сами надели себе петлю на шею своей безрассудной военной конфронтацией, но он еще какое-то время посмотрит на глупое поведение янки", — передает слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Северокорейский лидер призвал американских политиков "со светлой головой подсчитать все плюсы и минусы от сложившейся ситуации" и прекратить провокации в отношении Пхеньяна. При этом он отметил, что продолжение конфронтационного курса заставит КНДР принять самые решительные меры для самообороны.

Ракетой по Гуаму

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что северокорейские военные рассматривают возможность нанесения ударов по американским военным базам на острове Гуам баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12". Утверждалось, что план ракетной атаки почти готов и лидер КНДР Ким Чен Ын сможет реализовать его в любой момент.

По информации ЦТАК, подобные меры стали ответом на маневры американских военных самолетов в южнокорейском воздушном пространстве. Пхеньян призвал США отказаться от демонстрации силы и "сделать правильный выбор, чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".

Огонь и ярость

Военные приготовления КНДР вызвали бурную реакцию в Вашингтоне. Так, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на любой враждебный выпад Пхеньяна "огнем и яростью".

Если Ким Чен Ын произнесет еще одну открытую угрозу… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он по-настоящему пожалеет об этом в скором времени… Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал глава Белого дома.

Помощник президента США Себастьян Горка, комментируя словесные выпады северокорейской стороны, назвал КНДР "лилипутской нацией" и посоветовал Трампу не реагировать на "шантаж и хвастовство" Ким Чен Ына.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал американского лидера и в жесткой манере ответил северокорейским властям. "КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — пригрозил он Пхеньяну.

Новые испытания

В июле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет "Хвасон-14". В Штатах, Японии и Южной Корее заявили, что Пхеньян осуществил запуск межконтинентального ракетоносителя, который теоретически может достичь территории США. Российские специалисты, однако, классифицировали "Хвасон-14" как ракету средней дальности.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию по Северной Корее, которая предполагает ужесточение санкций против режима. Как отметили в Вашингтоне, последовательная реализация санкций позволит сократить ежегодные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США, выступившие инициатором новых ограничений, отказались зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в КНДР.