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В мире

Саакашвили назвал дату возвращения на Украину

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (92)
22:2516.08.2017
(обновлено: 22:27 16.08.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление Михаила Саакашвили во Львове. Архивное фотоВыступление Михаила Саакашвили во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в прямом эфире на странице в Facebook, что вернется на Украину 10 сентября.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Саакашвили готов озвучить "план возвращения Украины украинцам"
"Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили. Он также призвал украинские власти "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением.

По словам экс-губернатора, первым делом, вернувшись на Украину, он пойдет в суд, чтобы отстоять право на гражданство. Саакашвили отметил, что не намерен обращаться в ЕСПЧ, так как там процесс затянется на долгое время. Он также в очередной раз назвал незаконным решения Киева о лишении его украинского гражданства.

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", — заявил бывший политик. Он добавил, что у Киева нет оснований не пускать его на Украину, несмотря на отсутствие гражданства.

"Легально я имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили.

Нужна виза

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что для въезда на Украину Саакашвили нужно оформить визу, в противном случае ему грозит административное наказание.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
"Паспорта не коллекционирую". Климкин ответил на обвинение Саакашвили
"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) на Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, — к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", — написал Енин в Facebook.

Он добавил, что Саакашвили в ответе за нарушения при оформлении украинского гражданства.

"Поставил крестик в графе "под судом и следствием в иностранном государстве не состою", а абзацем ниже после "предупреждение о возможности потерять гражданство Украины в случае предоставления ложных сведений" поставил подпись", — отметил украинский чиновник.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили вновь пригрозил сместить Порошенко с поста президента Украины

Паспорт могут отобрать

Заместитель главы украинской погранслужбы Василий Серватюк 8 августа заявил, что ведомство намерено изъять у Саакашвили паспорт гражданина Украины при попытке пересечения границы и не впускать его на территорию страны.

"Указ президента Украины и соответственно поручение Государственной миграционной службы Украины у Госпогранслужбы есть. В соответствии с этим пограничники, выявив на линии паспортного контроля паспорт гражданина Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который недействителен, должны изъять этот паспорт", — рассказал представитель ведомства.

Человек без гражданства

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Это решение в Киеве объяснили тем, что бывший губернатор предоставил при получении украинского паспорта недостоверные данные.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев после лишения Саакашвили гражданства Украины: Show must go on
Сам бывший президент Грузии в ответ на это заявил, что считает себя украинцем. На родине ему грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам.

Саакашвили предъявлены обвинения в убийтсве банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств на личные нужды, избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и захвате телекомпании "Имеди", которая критиковала деятельность бывшего президента.

В 2015 году грузинская прокуратура заявила, что потребует от Киева экстрадировать Саакашвили. Летом того же года Саакашвили лишили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.

В Тбилиси пояснили, что лишение Саакашвили гражданства не исключает возможности его экстрадиции. В Минюсте Грузии заявили, что экс-президент страны будет задержан сразу же при попытке въехать в страну. По информации ведомства, Киев дважды отказывал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили.

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