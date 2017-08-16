Небензя считает, что бездоказательные обвинения в адрес России вошли в моду

ООН, 16 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "модным трендом" предъявление стране бездоказательных обвинений и призвал прекратить "шельмование" РФ и ее внешней политики.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию в среду, Небензя назвал "провокационными" призывы представителей НАТО к косовским властям быть готовыми противостоять "гибридной войне", якобы ведущейся Россией с целью расширения своего влияния на Западных Балканах.

"Доходит до абсурдных заявлений, что Россия, якобы стремится перекроить границы на Западных Балканах. Все это — откровенная ложь и неприкрытые попытки столкнуть нас с народами, проживающими в этом регионе… Сегодня в некоторых кругах стало модным трендом предъявлять России бездоказательные обвинения по любому поводу. Это, дамы и господа, называется диффамацией ", — заявил российский дипломат.

Небензя призвал "прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии".

Говоря о действиях самих стран-членов НАТО, представитель России напомнил о "горячей" войне 1999 года США и НАТО в регионе, "за развязывание которой никто так и не понес ответственности". Он также отметил "грубое навязывание натовской логики в регионе", в частности, "втаскивание Черногории в Альянс вопреки мнению граждан этой страны, которых даже не удосужились спросить". Это, по его словам, ведет к расшатыванию ситуации на Балканах.