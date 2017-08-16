СМИ: хакера с Украины допросили по делу о взломе серверов демократов в США

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский хакер, предположительно создавший вирус для взлома серверов демократической партии США, дал показания ФБР в качестве свидетеля, пишет издание New York Times.

По данным газеты, хакер под ником Profexer исчез из киберпространства в январе, через несколько дней после того, как американские разведслужбы назвали программу, которая использовалась для взлома серверов демократов — P.A.S..

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил газете, что примерно в это же время хакер сдался украинской полиции, а недавно он выступил в качестве свидетеля перед ФБР. Украинские правоохранительные органы не называют его имя, указывая, что он проживает на Украине и не находится под арестом. Парламентарий Антон Геращенко заявил, что это молодой человек из провинциального города.

Как пишет издание, Profexer создал программу P.A.S. и распространял ее бесплатную версию за добровольные пожертвования, а также продавал конкретным клиентам ее усовершенствованный вариант и помогал им в использовании программы.

Демедюк заявил, что хакер знал псевдонимы покупателей в сети. "Он сказал, что создавал ее (программу) не для того, чтобы ее так использовали", — сказал Демедюк, отметив, что Profexer является ценным свидетелем.

Свидетельств того, что Profexer работал на российские разведслужбы, нет, отмечает газета.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".