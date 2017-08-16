США продолжат проводить совместные учения с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжат совместные учения с Южной Кореей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Учения проводятся по всему миру… Мы продолжим проводить совместные учения", — сказала Науэрт. По ее словам, какие-либо изменения госдепа не касаются и находятся в ведении Пентагона.
Россия и КНР называли масштабные двусторонние учения США и Южной Кореи дестабилизирующим фактором в регионе наряду с ракетными запусками и ядерными испытаниями Пхеньяна.