США продолжат проводить совместные учения с Южной Кореей

Танки США и Южной Кореи во время совместных учений. Архивное фото

Танки США и Южной Кореи во время совместных учений. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжат совместные учения с Южной Кореей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

На брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне Науэрт спросили, не собирается ли Вашингтон пойти на так называемое "двойное замораживание" военной деятельности с Пхеньяном.

"Учения проводятся по всему миру… Мы продолжим проводить совместные учения", — сказала Науэрт. По ее словам, какие-либо изменения госдепа не касаются и находятся в ведении Пентагона.

Россия и КНР называли масштабные двусторонние учения США и Южной Кореи дестабилизирующим фактором в регионе наряду с ракетными запусками и ядерными испытаниями Пхеньяна.