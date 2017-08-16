Трамп распустил два совета при Белом доме

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о роспуске совета по производству и совета по стратегии и политике при Белом доме.

"Вместо того, чтобы подвергать давлению бизнесменов из совета по производству и форума по стратегии и политике, я распускаю оба. Спасибо всем!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Заявление последовало на фоне отставок ряда членов комитетов в ответ на слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Так, накануне о выходе объявил глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Трамп попал под огонь критики за то, что сначала не назвал поименно ультраправые группировки, которые он осуждает, а затем сказал, что и ультраправые, и ультралевые виноваты в насилии в Шарлоттсвилле.