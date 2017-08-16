Глава МИД Германии обвинил Лондон в отсутствии стратегии по выходу из ЕС

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что у властей Великобритании "нет настоящей стратегии" по выходу из Евросоюза, сообщает портал BuzzFeed.

"Их позиции не очень реалистичны. В конце концов каждый должен принять компромисс. Но главная сложность в том, что у британского правительства не видно настоящей стратегии", — заявил министр в интервью порталу.

Габриэль также прокомментировал возможность выхода Соединенного королевства из ЕС при сохранении особых отношений с союзом.

"Есть представление о так называемом "мягком Brexit", который предполагает такой же результат, как (условия отношений ЕС — ред.) с Норвегией или Швейцарией, но тогда надо принять европейское законодательство, а консерваторы говорят, что не смогут сделать этого", — отметил глава МИД.

По оценке министра, ситуация с Brexit очень сложная, причем для британцев она представляет большие трудности, чем для остальной Европы. Габриэль заявил, что лучшим вариантом для Лондона было бы сохранение членства в Евросоюзе, но это уже невозможно.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.