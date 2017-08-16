Глава МИД Германии обвинил Лондон в отсутствии стратегии по выходу из ЕС

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что у властей Великобритании "нет настоящей стратегии" по выходу из Евросоюза, сообщает портал BuzzFeed.
"Их позиции не очень реалистичны. В конце концов каждый должен принять компромисс. Но главная сложность в том, что у британского правительства не видно настоящей стратегии", — заявил министр в интервью порталу.
"Есть представление о так называемом "мягком Brexit", который предполагает такой же результат, как (условия отношений ЕС — ред.) с Норвегией или Швейцарией, но тогда надо принять европейское законодательство, а консерваторы говорят, что не смогут сделать этого", — отметил глава МИД.
По оценке министра, ситуация с Brexit очень сложная, причем для британцев она представляет большие трудности, чем для остальной Европы. Габриэль заявил, что лучшим вариантом для Лондона было бы сохранение членства в Евросоюзе, но это уже невозможно.