Пенс заявил, что поддерживает слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле

Люди перед портретом Хезер Хейер, погибшей во время атаки ультраправых в Шарлоттсвилле в штате Виргиния. 16 августа 2016

Люди перед портретом Хезер Хейер, погибшей во время атаки ультраправых в Шарлоттсвилле в штате Виргиния. 16 августа 2016

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что поддерживает слова президента Дональда Трампа о событиях в Шарлоттсвилле.

Ранее президент США Дональд Трамп попал под огонь критики за то, что сначала не назвал поименно ультраправые группировки, которые он осуждает, а затем сказал, что и ультраправые, и ультралевые виноваты в насилии в Шарлоттсвилле.

"Я поддерживаю президента и поддерживаю эти слова", — заявил Пенс, выступая на пресс-конференции в Чили, отвечая на вопрос, поддерживает ли он последнее заявление Трампа.

"Мы молимся за то, чтобы не дать некоторым разобщить многих в Америке. США всегда сильнее, когда, как говорит президент, мы объединены вокруг наших общих ценностей, и так всегда и будет", — добавил вице-президент.

Пенс не упомянул в своем ответе какие-либо организации или группы, причастные к событиям в Шарлоттсвилле, а также исторических деятелей, к которым в США до сих пор неоднозначное отношение в обществе.

Пресс-конференцию Пенса транслировал телеканал АВС.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.