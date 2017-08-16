Саакашвили назвал дату возвращения на Украину

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину 10 сентября с территории Польши.

"Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением.

Экс-губернатор также сообщил, что приехав на Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство.

При этом Саакашвили заявил, что ряд стран Европы предлагали ему свое гражданство."У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", — сказал он.

Бывший глава Грузии выразил уверенность, что у властей в Киеве нет основания для того, чтобы не пускать его на Украину, хотя у него теперь и нет гражданства этой страны. "Легально я имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства этой страны. Решение в Киеве объяснили тем, что экс-губернатор при получении паспорта предоставил недостоверные данные. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.