Пенс заявил о сокращении сроков своего визита в Латинскую Америку

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что сократит визит в Латинскую Америку, который должен был продлиться до 18 августа.

По словам Пенса, он все же посетит Панаму, которая должна была быть последней остановкой его турне.

Пенс выступал в Сантьяго на пресс-конференции, которую транслировал телеканал АВС.

Пенс не назвал причин сокращения визита, однако ранее Белый дом заявил, что в пятницу 18 августа Пенс примет участие в расширенном совещании по Афганистану, которое проведет президент Дональд Трамп в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде неподалеку от Вашингтона.

Пенс находится в Латинской Америке с 13 августа, он уже посетил Колумбию, Аргентину и Чили.