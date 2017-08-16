Хакеры продолжают атаковать шотландский парламент

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кибератака на шотландский парламент все еще продолжается, но системе безопасности пока удается отражать ее, сообщает издание Independent со ссылкой на заявление законодателей.

Ранее сообщалось, что в ночь со вторника на среду компьютерные системы шотландского парламента (Холируда) подверглись кибератаке, схожей на июньскую хакерскую атаку на британский парламент, которая могла затронуть до 90 почтовых аккаунтов.

"На данном этапе нет свидетельств того, что атака нарушила нашу систему защиты и наши электронные системы продолжают работать в полном объеме. Тем не менее, пользователи должны понимать, что атака еще продолжается", — заявил в письменном сообщении один из высокопоставленных сотрудников парламента Пол Грайс.

По его словам, "серьезные кибератаки не являются редкостью". IT-специалисты Национального центра кибербезопасности пытаются решить проблему и проводят анализ полученных данных о хакерах.

Ожидается, что атака будет продолжаться несколько дней. По словам парламентских чиновников, хакеры пытаются завладеть электронной почтой и учетными записями законодателей в социальных сетях.