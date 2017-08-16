Пушков назвал "наглой ложью" обвинения Украины о поставке двигателей в КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал наглой ложью обвинения со стороны Украины в адрес России о поставке ракетных двигателей в КНДР.

Ранее исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что российские специалисты могли разобрать ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею.

"Украина решила обвинить Россию в поставке украинских двигателей КНДР (?!!). Наглая ложь, помноженная на страх, — обычный почерк киевского режима", — написал Пушков в в Twitter.

Украина решила обвинить Россию в поставке укр. двигателей КНДР (?!!). Наглая ложь, помноженная на страх, — обычный почерк киевского режима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 августа 2017 г.