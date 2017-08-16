Профсоюз журналистов призвал Макрона отозвать жалобу на фотографа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Профсоюз французских журналистов призвал президента страны Эммануэля Макрона отозвать жалобу против фотографа, которого глава государства обвиняет в нарушении границ частной собственности.

Во вторник сообщалось, что Макрон подал в суд на фотографа, который пытался проникнуть на виллу, где глава государства с супругой проводят летний отпуск.

"Различные версии задержания фотографа настолько расходятся между собой, что обращение в суд с жалобой выглядит неуместным", — говорится в коммюнике журналистского профсоюза SNJ-CGT.

Фотограф, чье имя не разглашается, заявил, что обвинения Макрона не соответствуют действительности. Сообщалось, что при попытке договориться с охранником резиденции президента он был заключен под стражу на шесть часов.