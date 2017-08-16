Главред "Страны.ua" заявила о системном давлении украинских властей на СМИ

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил о системном давлении властей на украинские СМИ, в частности, на его издание в качестве мести за редакционную политику.

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. После того, как за него внесли залог, Гужва вышел на свободу. На минувшей неделе прошли обыски в редакции "Страны.ua" и квартирах ряда журналистов в рамках дела о разглашении гостайны. В редакции заявили, что правоохранители изымали в офисе компьютеры, а у журналистов — телефоны и планшеты. По информации адвоката главреда издания Елены Лукаш, в ходе обыска правоохранители "ничего не нашли".

"Теперь же видно, что когда идет фабрикация нового дела, одно за другим, то уже для всех очевидно, что речь идет не о каком-то отдельном уголовном проступке, в котором меня якобы подозревают, а в системном давлении на наши СМИ в качестве мести за нашу редакционную политику, за те материалы, которые у нас выходили, в первую очередь, конечно же, за так называемые пленки Онищенко (депутата Рады — ред.)", — сказал Гужва в среду в эфире украинской радиостанции "Голос Столицы". Ранее издание "Страна.ua" публиковало аудиозаписи депутата Рады Александра Онищенко о коррупции в высших эшелонах власти на Украине.

Главред считает, что именно после публикации этих записей и начались большие проблемы у с силовыми структурами, "которым была дана команда фабриковать против нас уголовные дела в ускоренном порядке".

По словам Гужвы, в ходе обысков Служба безопасности якобы изъяла флешку, на которой содержится гостайна. Однако, по его утверждению, такой флешки не существует и дело является сфабрикованным.

"Формальным поводом для фабрикации этого нового уголовного дела была некая мифическая флешка, которую якобы обнаружили во время предыдущего обыска, который был в июне у нас у редакции. Дело в том, что мы с адвокатами внимательно посмотрели протокол обыска, где перечислены все вещи, которые были изъяты, там этой флешки нет. Откуда она взялась? Мы просто не понимаем, что это за флешка, какая там может быть информация. У нас никакой секретной информации Минобороны не было", — заявил Гужва.