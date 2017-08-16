КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко понимает, что скандал о возможной передаче Киевом ракетных технологий КНДР может иметь для него негативные последствия в международном масштабе, поэтому пытается дезавуировать обвинения в адрес страны, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В среду Порошенко заявил, что Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия. При этом он поручил компетентным органам во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины провести расследование после публикаций в газете New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.

"То, что президент выступил с таким заявлением, это говорит о том, что ситуация становится серьезной и, как минимум, глава государства пытается дистанцироваться от этой ситуации и показать, что если такое имело место быть, то Украина об этом не знала и глава государства тут ни при чем", — заявил Бортник в комментарии РИА Новости в среду.

По мнению эксперта, на Украине существует серьезный риск повторения сценария "кольчужного скандала", в который попал экс-президент Украины Леонид Кучма в 2002 году. Тогда Госдепартамент США и западные СМИ заявляли о продаже Украиной четырех радарных комплексов "Кольчуга" через Иорданию вооруженным силам Ирака в обход санкций ООН. Спровоцированный этой информацией скандал нанес большой урон имиджу Кучмы и Украине в целом, однако впоследствии обвинения подтверждены не были.

"Сегодня существует риск "кольчужного скандала"-2 и в результате таких же негативных последствий, когда Кучма попал в международную политическую изоляцию, а сегодня может быть политическое отстранение Порошенко, такой риск существует", — поделился мнением эксперт. Он считает, что Украине в этой ситуации следует действовать на опережение и уже сейчас приглашать международную комиссию во главе с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать на международной арене безосновательность обвинений в свой адрес.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.