Генсек ООН считает, что Венесуэле необходимо начать диалог с оппозицией

ООН, 16 авг — РИА Новости. Решение кризиса в Венесуэле должно основываться на диалоге правительства и оппозиции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Венесуэле необходимо политическое решение, основанное на диалоге и компромиссе между правительством и оппозицией", — сказал Гутерреш журналистам в среду.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.