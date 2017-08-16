На Украине в Волынской области после свадьбы произошло массовое отравление

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. После празднования свадьбы в одном из кафе в Волынской области Украины около 35 человек почувствовали серьезные недомогания из-за пищевого отравления, часть из них госпитализированы, сообщило местное интернет-издание "Волинь24" со ссылкой на гендиректора Киверцовского районного медицинского объединения Михаила Слижука, в больницу которого доставили отравившихся.

"Более трех десятков людей попали в больницы после того, как погуляли на свадьбе в киверцовском кафе. Пострадавших и до сих пор привозят в медучреждения, поэтому их окончательное количество пока неизвестно", — отмечается в сообщении.

Отравленные жаловались на диарею, боль в животе, высокую температуру и общую слабость.

"Сейчас в киверцовской районной больнице 19 человек, в том числе шестеро детей. Четверо из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, состояние остальных пострадавших – средней тяжести. По прогнозам врачей, им придется пробыть в стационаре от десяти до 14 дней", — уточняет местное издание.

Накануне во Львовской областной госадминистрации сообщили, что семь человек, в том числе ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы во Львовской области Украины.