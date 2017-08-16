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В мире

Сенатор: на возвращение детей из Ирака в Россию может уйти до десяти лет

19:2316.08.2017
(обновлено: 19:27 16.08.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкДети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фотоДети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На возвращение из Ирака всех российских детей, чьи родители примкнули к "Исламскому государству"* и уехали из страны, может уйти до десяти лет, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби в интервью RT.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кузнецова рассказала, из каких регионов России везут детей в Сирию и Ирак
По его словам, работа по возвращению российских детей из стран Ближнего Востока началась несколько месяцев назад по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"Поиск начинали с территории Сирии, а после освобождения Мосула стали искать детей и в Ираке. Чеченец Билал Тагиров — первый ребенок, которого удалось вытащить из полуразрушенного Мосула. Эта удача стала поводом для активизации операции по возвращению наших маленьких граждан. Но пока мы только начали. Этой работой придётся заниматься годами, может, пять или десять лет", — рассказал Сабсаби.
Сенатор отметил, что, по разным оценкам, в Ираке сейчас находятся до четырех тысяч детей из России.

"Но пока мы обладаем достоверной информацией только о семи детях, находящихся сейчас в Багдаде. Пятеро из них уже нашли своих родственников", — заявил он. Сабсаби добавил, что каждый день получает по 10-15 писем от семей пропавших детей, с историями и фотографиями.

"Да, нам стали активно писать родственники уехавших, хотя раньше они боялись обращаться. Многие даже придумывали легенды о том, что не знали, что их дочери и сыновья уехали в Сирию и стали там террористами. Всё это — чистая ложь. И сейчас я хочу ещё раз обратиться к родителям, чьи дети уехали в Сирию и Ирак: вы потеряли своих сыновей и дочерей, но давайте спасём хотя бы ваших внуков", — призвал сенатор. По его словам, дети оказались в страшном положении — в незнакомой стране, в зоне конфликта.

Люди в лагере для беженцев в Ираке. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Около 3,8 тыс детей оказались разлучены с родными после освобождения Мосула
"Сейчас дети живут в приютах, но забирали их с военной территории, с улиц. Они стали там беспризорниками: ходили зомбированные, не знали, где находятся. Многие из этих сирот ничего не помнят, кроме того, что нужно бежать в подвал, когда начинается бомбежка", — отметил Сабсаби.

Он подчеркнул, что искать детей сложно, многие из них находятся даже не в приютах, а в изоляторах или военных тюрьмах вместе с родителями. Однако российские власти работают над решением этой проблемы.

"Авторитет России и президента Владимира Путина на Ближнем Востоке очень высок, русских воспринимают положительно и с уважением. Поэтому мы рассчитываем в итоге получить доступ и в тюрьмы, чтобы встретиться с детьми. Власти Ирака и спецслужбы пообещали дать такую возможность", — заявил сенатор.

Курды близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
"Я должна была взяться за оружие": как женщины воюют с ИГ*
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 10 августа объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, которых вывезли в Сирию или Ирак родители, завербованные террористами.

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в иракских приютах находится около 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону конфликтов на Ближнем Востоке. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных войной, сейчас находится около 400 несовершеннолетних из России.

В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД России информацию о числе находящихся в Ираке детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ*, и заверил, что правозащитники сделают все возможное для их возвращения на родину.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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