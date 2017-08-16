Генсек ООН поддержал призыв Южной Кореи к КНДР о начале диалога

CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон В Пентагоне пообещали согласовывать с Южной Кореей меры против КНДР Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал призыв Южной Кореи к КНДР о начале диалога, решение кризиса на Корейском полуострове должно быть политическим.

"Я поддерживаю призыв Республики Корея к КНДР о начале важного диалога по существу", — сказал Гутерреш журналистам в среду. "Решение этого кризиса должно быть политическим", — подчеркнул он.