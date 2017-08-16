В МИД не верят в непричастность Киева к попаданию технологий в КНДР

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заявление Киева о том, что украинская сторона не причастна к возможному попаданию ракетных технологий в руки северо-корейских экспертов, не соответствует действительности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Информация теперь же быстро раскрывается: в 2013 году соответствующий комитет СБ ООН получил от экспертов-ооновцев итоговый доклад — он опубликован… В этом докладе сообщалось о предотвращении годом ранее Службой безопасности Украины попытки двух граждан КНДР получить в КБ "Южное" доступ к секретным ракетным технологиям", — сказала Захарова в эфире радиостанции " Вести-FM ".

Она отметила, что когда сейчас эта тема вновь стала обсуждаться, и когда представители Украины "в один голос начали все это отрицать, они даже не потрудились вспомнить, о том, что происходило у них там на Украине" (в 2013 году).

"Представители Северной Кореи интересовались новыми видами технологических процессов, проектированием ракетных систем, топливными системами и так далее — это все есть в соответствующем докладе (СБ ООН). Мало того, в 2012 году эти граждане КНДР были приговорены украинскими властями к восьми годам тюремного заключения. То есть такие вещи, когда сегодня говорилось (в Киеве), что никто ничем там (не занимался), это все просто не соответствует действительности", — добавила Захарова.