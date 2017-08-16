Немецких пользователей Youtube озадачил рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Видео рэп-баттла с участием Оксимирона и Гнойного вышло в тренды немецкого YouTube, вызвав недоумение интернет-пользователей. Об этом сообщает Sputnik Германия.

При этом "битва" хип-хоп исполнителей проходила полностью на русском языке, и в ролике отсутствует не только немецкая, но даже английская речь.

Озадаченные немцы комментируют видео и пытаются понять, почему запись оказалась так популярна на их версии сайта.

"Я жду первого комментария в стиле "Почему это оказалось в трендах немецкого YouTube", — написал пользователь Nextic.

"Немецкие тренды? Что случилось?" — удивился StevenDZ.

"Немецкие тренды? Кто-нибудь?" — пишет Hennik Sprunk.

"Как я сюда попал?" — не понимает пользователь Boom 3000.

"Почему это в трендах?" — пишет DBM Official.

Комментарии на немецком языке к баттлу Oxxxymiron против Гнойного на YouTube Комментарии на немецком языке к баттлу Oxxxymiron против Гнойного на YouTube

Кроме того, судя по комментариям, видео попало в тренды Австрии, Испании и Италии.

Versus Battle, победу в котором одержал рэпер Гнойный, прошел 6 августа в Санкт-Петербурге. Видео стало доступным для интернет-пользователей сети лишь в ночь на минувший понедельник и собрало за несколько дней более 14 миллионов просмотров. Те, кто присутствовал на мероприятии, были обязаны держать информацию об исходе "битвы" в секрете больше недели.

Гнойный (известен также как Слава КПСС и Слава Карелин) и Oxxxymiron (выпускник Оксфорда Мирон Федоров) — популярные исполнители российской рэп-сцены. В рамках "битвы" они должны были задеть друг друга "за живое", вспоминая в своих текстах неприятные ситуации из жизни соперника и его творческие поражения.

Versus Battle — популярное интернет-шоу, на площадке которого между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.