Договориться по-честному: Россия надеется, что Иран не выйдет из СВПД

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Москва считает безответственными санкции США в отношении Ирана, так как, по ее мнению, такие шаги чреваты срывом выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Ирана Хассан Роухани, комментируя новые ограничительные меры США, заявил, что Тегеран может выйти из СВПД, раз США не выполняют свою часть обязательств. Российская сторона в ответ на это выразила надежду, что Иран не пойдет на такой шаг и призвала США не совершать впредь провокаций, способных подорвать сложившийся баланс.

Односторонние санкции нелегитимны в принципе



Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в силу 16 января 2016 года. В соглашении отдельно оговаривается, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций со стороны США в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств.

Президент Ирана Хасан Роухани напомнил об этом в минувшее воскресенье, когда в ответ на введение Вашингтоном новых санкций заявил, что Тегеран может выйти из СВПД "в считанные часы", если США продолжат оказывать давление. И, хотя отдельные эксперты считают подобные заявления блефом со стороны Тегерана, в Москве полагают, что "безответственные" действия США все таки могут привести к нарушению достигнутого столь упорным трудом баланса.

"Что касается заявления президента Роухани, что Иран может выйти из совместного всеобъемлющего плана действий, который был заключен по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, я надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь также, что США не будут нарушать свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил: "в предусмотренные сроки" Вашингтон подтвердил — как того и требует законодательство США — что Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Но, параллельно с этим, он ввел против Тегерана новые односторонние ограничения, "объяснив это тем, что санкции не относятся к теме ядерной программы, а касаются поведения Ирана в других областях, вызывающих недовольство, включая права человека, поведение его в регионе и так далее".

"На это можно сказать только одно — что односторонние санкции в принципе нелегитимны. А когда эти санкции используются для того, чтобы разворачивать в свою пользу очень выверенный баланс по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это, я считаю, безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать", — добавил российский министр.

"Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не о чьих-то национальных интересах, не об интересах какой-то одной страны, а об интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус", — подчеркнул глава МИД РФ.

Договориться по-честному



Лавров отметил, что все страны-члены Совета Безопасности ООН должны придерживаться решений, согласованных на коллективной основе. Это, по его словам, один из основополагающих принципов работы, вне зависимости от того, идет ли речь об Иране, КНДР или любой другой стране.

"Мы уже не раз предлагали договориться по-честному о следующем: если в Совет Безопасности ООН согласовывается пакет экономических мер воздействия на любую страну, будь-то КНДР, будь-то Иран, кто-то еще — когда такой пакет согласован, резолюция принята, то все должны взять на себя обязательства ограничиваться в действиях именно этим коллективно согласованным пакетом санкций. И взять обязательство не выступать с односторонними рестрикциями, пытаясь через односторонние действия компенсировать то, что не удалось провести в коллективно согласованный пакет. Американцы категорически выступают против", — сказал министр.

При этом глава дипведомства подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать этот принцип "во всех следующих дискуссиях". "Мы уже сделали соответствующее заявление на консультациях СБ ООН, и это наша позиция, которую разделяют многие наши партнеры", — указал Лавров.