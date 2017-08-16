Джордж Буш и его отец осудили проявления расовой розни

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшие президенты США Джордж Буш-старший и его сын Джордж Буш-младший осудили проявления расовой розни на фоне столкновений в Шарлоттсвилле.

"Америка всегда должна отвергать расовую рознь, антисемитизм и ненависть во всех формах", — говорится в заявлении, которое цитирует агентство Франс Пресс . Заявление выпущено в имении Бушей в Мэне.

Ранее президент США Дональд Трамп попал под огонь критики за то, что сначала не назвал поименно ультраправые группировки, которые он осуждает, а затем сказал, что и ультраправые, и ультралевые виноваты в насилии в Шарлоттсвилле. Буши не упомянули о Трампе в своем заявлении.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.