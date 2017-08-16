Сотни человек пришли попрощаться с погибшей в Шарлоттсвилле девушкой

Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Церемония прощания с американкой Хезер Хейер, погибшей в субботу во время столкновений ультраправых и антифашистов, проходит в Шарлоттсвилле в штате Виргиния.

Хейер погибла, когда колонну протестующих антифашистов протаранил на автомобиле сторонник ультраправых.

Церемония прощания проходит в театре Paramount. В зале собрались несколько сотен человек, многие следят за церемонией на улице.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым вызвавшую критику свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.