Трамп снова раскритиковал Amazon

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп возобновил в среду критику крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, заявив, что компания создает проблемы и лишает американцев рабочих мест.

"Amazon приносит большой ущерб ритейлерам, которые платят налоги. Страдают малые и большие города и штаты по всей территории США, исчезает множество рабочих мест!" — написал Трамп в Twitter.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt — many jobs being lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса. Безосу принадлежит газета Washington Post, которая регулярно публикует со ссылкой на анонимные источники компрометирующую информацию о Трампе.

Многие экономисты считают, что Amazon действительно оказывает разрушительное воздействие на розничную торговлю, поскольку интернет-гигант не тратит средства на аренду магазинов и зарплаты продавцам. Кроме того, в прошлом Amazon не платила налог с продаж во многих штатах, поскольку не имела на их территории складов и магазинов. Однако к настоящему времени рост компании привел к тому, что она платит налог с продаж в 45 из 50 штатов. При этом штат Южная Каролина судится с Amazon, заявляя, что компания не собрала для штата налоги с третьих лиц-продавцов, торговавших через онлайн-платформу Amazon.