В СНБО Украины дали совет разыгранному пранкерами главе "Южмаша"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посоветовал главе "Южного машиностроительного завода" ("Южмаш") Сергею Войту, которого разыграли пранкеры, обсуждать государственные вопросы по спецсвязи.

Ранее пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт в разговоре допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

"Хочу ему (Войту – ред.) посоветовать при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи", — написал Турчинов в среду на своей странице в Facebook.

Он счел разговор с пранкерами провокацией.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил провести расследование после публикаций в газете New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.