Ирландия обдумает предложение Британии по границе после Brexit

ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Республика Ирландия обдумает предложение Великобритании, касающееся регулирования общей границы после Brexit, об этом в среду заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

"Мы получили позицию правительства Великобритании, которую, как я уже говорил, мы приветствуем. Сейчас мы должны попытаться обсудить этот документ", — сказал он, добавив, что позиция Ирландии будет озвучена после всестороннего изучения данного вопроса и деталей, которые еще предстоит получить.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на планы британского правительства сообщило, что Соединенное Королевство не планирует после Brexit возвращаться к жестким границам с Ирландией. Британия хочет избежать "какой-либо физической пограничной инфраструктуры" между Ирландией и Северной Ирландией в рамках планов по новым таможенным договоренностям с ЕС в связи с тем, что Ирландия после Brexit останется в составе ЕС.

Правительство Британии не готово принять предложения, согласно которым таможенная граница может быть перенесена в Ирландское море, поскольку эта идея не является "конституционно или экономически жизнеспособной". По данным издания, министры хотят "прозрачную" границу между Ирландией и Северной Ирландией с освобождением от каких-либо проверок для мелких торговцев, которые представляют более 80% трансграничной торговли. Более крупные торговые компании присоединятся к новым договоренностям о "надежных компаниях". Это будет означать, что транспортные средства зарегистрированных компаний смогут пересекать границу посредством электронных проверок.

Британское правительство предлагает проводить проверки на границе при помощи технологии "легкого касания", однако в правительстве Ирландии существуют опасения, что подобный подход может быть нереалистичным. В пакет предложений британской стороны также вошло обязательство полностью соблюдать Соглашение Страстной пятницы.

Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, погибли более 3,5 тысячи человек.