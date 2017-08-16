В Раде предложили создать группу по проверке данных о поставке оружия КНДР

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает Верховной раде Украины создать рабочую группу по проверке информации о поставках украинских двигателей для ракет Северной Корее, соответствующий проект постановления зарегистрирован в среду на официальном сайте парламента.

На данный момент полный текст документа на сайте Рады отсутствует.

Ранее газета The New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил провести расследование после публикаций в газете The New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.