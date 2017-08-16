В Раде предложили создать группу по проверке данных о поставке оружия КНДР

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает Верховной раде Украины создать рабочую группу по проверке информации о поставках украинских двигателей для ракет Северной Корее, соответствующий проект постановления зарегистрирован в среду на официальном сайте парламента.
Ранее газета The New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.
В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.
Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил провести расследование после публикаций в газете The New York Times о возможной передаче КНДР украинских технологий и доложить о результатах в течение трех дней.