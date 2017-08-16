В Белом доме назначили и.о. директора по коммуникациям, сообщили СМИ

Директор по стратегическим коммуниккциям Белого дома Хоуп Хикс спускается с трапа самолета. Архивное фото в Нью-Джерси. 30 июня 2017

Директор по стратегическим коммуниккциям Белого дома Хоуп Хикс спускается с трапа самолета. Архивное фото в Нью-Джерси. 30 июня 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Одна из помощников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс назначена временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

По данным источника телеканала, 28-летняя Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям до тех пор, пока не будет назначен постоянный директор.

В настоящее время Хикс также занимает пост директора по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Предыдущий директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен 31 июля, на 11-й день после своего назначения на пост. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.