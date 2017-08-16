Порошенко: Украина соблюдает режим нераспространения ядерного оружия

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

"Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения. Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", — написал Порошенко в среду в Facebook.

Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.