В Балтиморе снесли памятники четырем деятелям Конфедерации

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Памятники деятелям Конфедерации времен гражданской войны в США снесены в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщил местный телеканал WBAL.

The Lee/Jackson statue in Baltimore's Wyman Park being removed at 3:45a Listen for my live reports @wbalradio w/ @BryanNehman from N Balt pic.twitter.com/ZpDeDLJuVb — Scott Wykoff (@ScottWykoffWBAL) 16 августа 2017 г.

Согласно его данным, в ночь на среду были демонтированы памятники Роберту Ли и Томасу Джексону — ключевым генералам Юга в войне северных и южных штатов в XIX веке. Также были демонтированы памятники солдатам-конфедератам, женщинам Конфедеративных штатов и экс-судье Верховного суда Роберту Тейни, причастном к решению 1857 года, в соответствии с которым афроамериканец Дред Скотт не имел права на гражданство США из-за цвета кожи.

Демонтаж статуй проходил с санкции мэра Балтимора Кэтрин Пью.

Статуи были убраны через три дня после столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Тогда в результате наезда автомобиля на демонстрантов погибла женщина, 34 человека были ранены. Еще двое полицейских погибли при крушении вертолета.

Last night (3:42a) the city of Baltimore removed their Confederate statue of Stonewall Jackson & Robert E Lee. pic.twitter.com/7FAMtuu8PA — DC Maryland Virginia (@DMVFollowers) 16 августа 2017 г.

Мэриленд в ходе гражданской войны в США выступал за северян, хотя оставался рабовладельческим штатом. Дискуссии о демонтаже памятников времен гражданской войны ведутся в США на протяжении многих лет.

Гражданская война в США велась с 1861 по 1865 годы 24 штатами Севера против 11 рабовладельческих штатов Юга. Эта война стала наиболее кровопролитной из всех, в которых когда-либо участвовали США. В ней погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 850 тысяч человек. В результате войны северные штаты разгромили Конфедеративные Штаты Америки. Рабство было формально ликвидировано на всей территории США, однако законодательная расовая сегрегация белых и афроамериканцев продолжалась до 1960-х годов, а проблемы на почве расовой розни не ликвидированы полностью до сих пор.