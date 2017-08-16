В Ливане отменят закон об оправдании насильника при женитьбе на жертве

БЕЙРУТ, 16 авг — РИА Новости. Ливанский парламент в среду поддержал отмену нормы законодательства, позволявшей насильнику уйти от наказания при женитьбе на своей жертве.

Положение присутствовало в уголовном кодексе Ливана с конца 1940-х годов. Согласно закону, в случае, если насильник женится на жертве, судебное преследование в отношении него прекращается, а если приговор уже вынесен, приостанавливается исполнение наказания.

Аналогичный пункт в этом году отменила соседняя Иордания, но в ряде стран, в том числе арабских, он продолжает действовать.

Ливанская защитница прав женщин Джина Рахаль заявила РИА Новости, что голосование депутатов является "шагом вперед к отмене всех норм закона, ущемляющих права женщин" и приведет к сокращению числа изнасилований в стране из-за неотвратимости наказания. Ливанские правозащитники вели кампанию за отмену положения на протяжении нескольких лет.