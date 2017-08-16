Габриэль обеспокоен намерением Меркель увеличивать военные расходы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль в гостевой статье для издания Rheinischen Post выразил опасения, что канцлер Ангела Меркель после парламентских выборов в Германии пойдет по пути увеличения военных расходов, чего требует президент США Дональд Трамп.
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что НАТО — устаревшая организация, что вызвало обеспокоенность среди членов альянса. Трамп также назвал несправедливым то, что американцы делают гораздо более серьезный вклад в НАТО, чем любая другая страна. В то же время он признал, что в последнее время страны-члена альянса стали продвигаться к выполнению своих обязательств по доведению оборонных бюджетов до уровня 2% от общего объема ВВП.
Меркель, в свою очередь, придерживается позиции, что Германия должна соблюдать свои обязательства по увеличению военных расходов.
Габриэль заявил, что ситуация вокруг Крыма и на востоке Украины сильно подорвала доверие в отношениях с Россией. "Правильно, что НАТО отреагировала на это….Но если мы будем действовать, следуя лишь логике устрашения, мы будем содействовать эскалации. Мы не должны бездействовать и наблюдать, как европейская архитектура безопасности медленно грозит превратиться в руины списанных, разорванных и устаревших договоров. Нам нужно сделать совместное усилие в сфере контроля вооружений. Это пойдет на пользу и всем европейцам, и русским", — заявил он.
Габриэль отметил, что долгосрочной целью должен быть отвод из Европы оставшегося тактического ядерного оружия. Но этого можно будет добиться лишь тогда, когда появится существенный прогресс в области разоружения в целом, добавил министр.