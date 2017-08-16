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В мире

Габриэль обеспокоен намерением Меркель увеличивать военные расходы

17:1816.08.2017
(обновлено: 17:19 16.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фотоМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль в гостевой статье для издания Rheinischen Post выразил опасения, что канцлер Ангела Меркель после парламентских выборов в Германии пойдет по пути увеличения военных расходов, чего требует президент США Дональд Трамп.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Меркель заявила, что Германия помнит о вкладе НАТО в объединение страны
"Мы должны освободиться от дьявольской логики, что вооружение создает безопасность. Это мысль таких людей, как президент США Дональд Трамп. Мысль, которую он хочет навязать своим партнерам по НАТО. К сожалению, я опасаюсь, что Ангела Меркель после выборов намеревается делать именно это. Растрачивать миллиарды на оружие, чтобы понравиться Дональду Трампу. Это преклонение колен не имеет ничего общего с СДПГ", — заявил Габриэль.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что НАТО — устаревшая организация, что вызвало обеспокоенность среди членов альянса. Трамп также назвал несправедливым то, что американцы делают гораздо более серьезный вклад в НАТО, чем любая другая страна. В то же время он признал, что в последнее время страны-члена альянса стали продвигаться к выполнению своих обязательств по доведению оборонных бюджетов до уровня 2% от общего объема ВВП.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

Меркель, в свою очередь, придерживается позиции, что Германия должна соблюдать свои обязательства по увеличению военных расходов.

Габриэль заявил, что ситуация вокруг Крыма и на востоке Украины сильно подорвала доверие в отношениях с Россией. "Правильно, что НАТО отреагировала на это….Но если мы будем действовать, следуя лишь логике устрашения, мы будем содействовать эскалации. Мы не должны бездействовать и наблюдать, как европейская архитектура безопасности медленно грозит превратиться в руины списанных, разорванных и устаревших договоров. Нам нужно сделать совместное усилие в сфере контроля вооружений. Это пойдет на пользу и всем европейцам, и русским", — заявил он.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Минобороны Германии поссорилась с немецкими военными
По словам министра, с одной стороны, это значит всеобъемлющую перезагрузку в вопросе контроля над обычными вооружениями, а также "традиционным вооружением в Европе". Он отметил, что ответственность за это должна нести и Россия. С другой, нужно ужесточить европейские нормы в области контроля за ядерным оружием, добавил он.

Габриэль отметил, что долгосрочной целью должен быть отвод из Европы оставшегося тактического ядерного оружия. Но этого можно будет добиться лишь тогда, когда появится существенный прогресс в области разоружения в целом, добавил министр.

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